Jumièges : des Randos nautiques pour tous

Le rendez-vous est donné à 10h à la base nautique de Jumièges et à 14h à Duclair, rue des Fontaines.

Pour participer

Les "Randos Nautiques" sont ouvertes à tous les adultes, certaines dates sont toutefois réservées aux personnes de plus de 60 ans et à leur entourage dans le cadre du Pass’Senior Actif (pour plus d’informations : www.senioractif76.fr).

Il est nécessaire de se munir d'un certificat médical autorisant la pratique du Canoë-kayak et être capable de nager 25 m avec un gilet de sauvetage. Le nombre de places étant limité à 12 personnes par randonnée, l’inscription est obligatoire par internet à l’adresse suivante : www.seinemaritime.fr/randos-nautiques. Une participation de 10€ sera à régler au Comité Départemental 76 de Canoë-Kayak. Pour plus de renseignements, contacter le : 06 27 05 00 07 ou par mail : cd76.canoekayak@gmail.com.

Le prochain rendez-vous est programmé le vendredi 8 août à Etretat.