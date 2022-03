Rihanna dévoile sa nouvelle campagne de pub sur Twitter

Tous les ans, MAC Cosmetics relance sa collection Viva Glam, composée d’un rouge à lèvres et d’un gloss dont tous les bénéfices sont reversés au MAC AIDS Fund, qui aide les malades du Sida. Et chaque année, la marque choisit également une star (ou plusieurs) pour se faire l’écho de cette cause. Pour la deuxième fois consécutive, c’est Rihanna qui jouera les porte-paroles, un rôle qu'elle prend visiblement à coeur puisqu'elle l'a partagé sur Internet.

Annonce sur Twitter

C’est sur Twitter que la chanteuse barbadienne a posté une photo de la dernière campagne Viva Glam, accompagnée de la mention : "Ma nouvelle publicité Viva Glam de MAC. Tous les bénéfices vont aux malades du Sida. Sortie ce mois de septembre".

Check out my new @MACcosmetics #VivaGlam ad. All sales go to people affected by HIV/AIDS. Comin @ ya this September!! pic.twitter.com/nzHOuhiuD4