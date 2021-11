Quel bilan pour la foire de Caen ?

Pour répondre à cette question, il faudra forcément attendre un peu. Mais une chose est sûre, le thème des indiens d'Amérique a plu, a même beaucoup plu. Pour s'en rendre compte, il n'y avait qu'à voir la queue presque permanente devant l'entrée de la très réussie exposition qui leur été consacrée, ou le sourire des enfants déguisés en indiens mercredi dernier dans les allées de la foire.



Et si le thème a séduit, c'est aussi parce que les organisateurs ont su dénicher un ambassadeur de choix, en la personne d'Harlyn Géronimo. Disponible, toujours souriant, il a éclairé la foire de sa gentillesse. Sa culture a rayonné sur le parc des expositions pendant dix jours.



La foire de Caen 2010, c'est aussi la visite de Miss France avec ses 300 autographes signés en une heure ; la visite du dix millionième visiteur de la foire depuis sa création ; la tentative de vol d'une montgolfière de huit mètres de haut ; ou encore les 5 000 criquets offerts aux enfants par le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise.



Fréquentation stable

Côté fréquentation, le nombre de visiteurs serait stable selon les organisateurs. La barre des 200 000 entrées enregistrées devrait une nouvelle fois être passée. Si dans l'ensemble les commerçants sont contents de ces dix jours, beaucoup du visiteurs se sont plaints du prix du parking. Autre bémol, il est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus d'ambiance inspirée de l'univers fascinant des indiens d'Amérique dans les allées de la foire. Ces signes exotiques qui invitent aux voyages tout en restant à Caen.



Il ne reste plus qu'une seule énigme à résoudre. Quel sera le pays invité lors de la prochaine édition de la foire ? Son nom sera dévoilé ce lundi vers 14h30...



> Bonus audio : l'article radio consacré au bilan de la foire.

