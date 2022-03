Bonne table : le Quattro, la table italienne d’Isneauville

A la carte, de la cuisine italienne, mais pas que. Si les pizzas sont la spécialité de la maison, pâtes, salades et grillades ne sont pas en reste et les plats proposés permettent à chacun de trouver son bonheur.



Repas sous le soleil

En ce jeudi ensoleillé, nous optons pour un déjeuner en terrasse, sous les parasols, dans un cadre idyllique. Mon amie choisit le menu du jour, un œuf cocotte à l’épaule en entrée, une assiette barbecue en plat (composée de merguez, poitrine de porc, frites et salade) avant de terminer sur une île flottante.

C’est copieux et plutôt réussi me dit-elle. Le tout pour 11,30€, une somme plus que raisonnable pour une formule complète. Je préfère choisir à la carte. Ce sera spaghetti bolognaise en plat, simple mais goûteux, et profiteroles à la menthe en dessert. Les profiteroles maison sont très gourmandes et vraiment délicieuses.

La troisième convive préfère prendre une salade du pêcheur à 5,70€ en petit format.

Nous ne testons pas les pizzas cette fois, mais à la vue des assiettes de nos voisins de table, celles-ci semblent délicieuses. Nous reviendrons, cette fois pour les pizzas.

Pratique. Le Quattro, 1884 route de Neufchâtel à Isneauville. Tél. 02 35 60 32 33.