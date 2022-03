En salles, "Opération Casse-Noisette" pour les enfants

Un jour, le chef autoproclamé des écureuils vivant dans un grand parc à New York jure qu'il n'y a plus assez de noisettes et noix pour nourrir tout le monde.

Roussette, une écureuil aussi belle qu'intelligente, part en ville essayer de trouver de la nourriture avec Grisou, un écureuil aussi beau que narcissique. La route va être compliquée, d'autant que les ennemis ne sont pas forcément ceux qu'on croit.

Mais Roussette pourra compter malgré tout sur Roublard, un écureuil banni de la communauté, son copain Poto et bien d'autres amis pour réaliser un braquage pas comme les autres.

Alors qu'il n'était qu'"une canaille avide et égoïste", Roublard va s'intéresser davantage aux autres et gagner en générosité.