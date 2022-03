Rouen : des vacances ludiques pour les enfants

La Maison des Forêts

- Jeudi 07 Août de 10h à 12h

Découverte : La forêt des tout petits à Saint-Étienne-du-Rouvray

Animations sensorielles pour les 18/36 mois

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 15 personnes)

- Samedi 09 Août de 15h à 17h

Découverte : Les petites bêtes en folie à Saint-Étienne-du-Rouvray

À partir de 5 ans

Après avoir observé la faune du sol, fabrique ton propre insecte avec des éléments ramassés en forêt

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

- Dimanche 10 Août de 14h30 à 16h30

Atelier : Fabrication d’objets en bois : puzzle à Saint-Étienne-du-Rouvray

À partir de 7 ans

4 € la séance (16 € les 5 séances)

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 15 personnes)

- Dimanche 17 Août de 15h à 16h30

Atelier Origami : Les insectes à Saint-Étienne-du-Rouvray

À partir de 7 ans

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

- Dimanche 17 Août de 14h30 à 16h30

Découverte : Les arbres de la forêt du Madrillet

À partir de 6 ans

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

- Jeudi 21 Août de 14h30 à 17h

Découverte : Balade en vélo à la découverte de la forêt du Rouvray

À partir de 10 ans

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

- Vendredi 22 Août à 19h

Diaporama et sortie nature : Les petites bêtes et papillons nocturnes de la forêt du Rouvray

Venez découvrir les papillons de nuit de Haute-Normandie haut en couleurs ! Prévoir un pique-nique et une lampe de poche

Organisé par la Société des Amis des Sciences et la LPOHN

Sur réservation au 06 82 22 89 20

- Samedi 23 Août à partir de 21h

Découverte : Les chauves-souris

Conférence suivie d’une balade commentée. Pensez à prendre des vêtements chauds ainsi qu’une lampe de poche.

Âge minimum pour cette animation : 6 ans

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

- Du lundi 25 au vendredi 29 Août de 9h à 17h

Stage Nature à la Maison des Forêts de Darnétal

Savez-vous faire une cabane d'affût, suivre les traces d'un chevreuil ou encore reconnaître le chant ou la silhouette des oiseaux ?

Les yeux tournés vers le ciel pour croiser le vol acrobatique des mésanges, le nez à la recherche du parfum des fleurs, les mains explorant le tronc des arbres aux formes les plus curieuses, nous apprendrons peu-à-peu à utiliser tous nos sens pour découvrir les multiples facettes de cette nature pleine de vie et de mystérieux secrets.

Pour les 7-12 ans (prévoir un pique-nique pour le midi)

75€ le stage de 5 jours ou 45€ le stage de 3 jours + adhésion (adhésion12€ par

personne et par an)

Sur réservation au 02 35 07 44 54 (max 16 enfants)

- Dimanche 31 Août de 15h à 17h

Découverte : Les plantes sauvages et comestibles à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray

Sur réservation au 02 35 52 93 20 (max 20 personnes)

La Fabrique des savoirs

Les activités destinées aux enfants et adolescents se déroulent sous la forme d’un après-midi découverte : une balade dans les collections ou espaces d’exposition, un atelier, pour finir par un goûter.

Le nombre de place est limité à 12 participants, il faut impérativement s’inscrire en téléphonant au 02 32 96 30 40.

Durée des ateliers : 1h30. Tarif : 2 euros.

- Mercredi 20 août à 14h30

L’Art Déco : Ordre, couleur et géométrie !

Pour les 8-13 ans

- Mercredi 27 août à 14h30

Vous avez dit … néo ? : À l’aide d’un drôle de carnet de voyage, découvre les formes, la construction et les décors de l’église de l’Immaculée Conception d’Elbeuf et viens t’initier à l’art du décor néogothique.

Pour les 8-13 ans

Les ateliers du Patrimoine

- Tous les lundis du 4 au 25 août à 15h : Rouen et ses trésors

Devant l’Office de Tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Tarif plein 6.50 €/tarif réduit 4.50€

- Tous les mardis du 5 au 26 août à 15h : Rouen 44, la vie quotidienne

Devant l’Office de Tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Tarif plein 6.50 €/tarif réduit 4.50€

- Tous les mercredis du 6 au 27 août à 15h : Sur les pas de Marcel Duchamp à Rouen

Devant le musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel Duchamp, Rouen

Tarif plein 6.50 € / tarif réduit 4.50 €

- Tous les jeudis du 7 au 28 août à 15h : Rouen au Moyen Âge

Devant l’Office de Tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Tarif plein 6.50 €/tarif réduit 4.50€

- Tous les vendredis du 8 au 29 août à 15h : la Renaissance à Rouen

Devant l’Office de Tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Tarif plein 6.50 €/tarif réduit 4.50€

h2o

Le h2o est ouvert pendant les vacances tous les jours du lundi au dimanche de 13h30 à 17h30.

- Du 4 au 17 août : atelier Bestioles du jardin

- Du 18 au 31 août : atelier Objet Volant Identifié

Tarifs pour les ateliers :

- 5 € par enfant (pour les 7 à 26 ans)

- 3 € pour les enfants de moins de 7 ans

- Gratuit pour les accompagnants