Carolles : apprenez à jongler cet été

Balles, quilles, assiettes, foulards, ... apprendre à jongler est une activité qui contribue au développement de l'adresse et de la coordination spatiale. C'est un stage qui s'adresse à tous, de 8 à 88 ans.



Rendez-vous, à la salle des fêtes de Carolles, les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 août prochains. Participation de 18e pour les 6 séances.



Inscriptions au 02 33 90 60 96 / 02 33 51 86 35 ou par mail ceciletjac@neuf.fr



Ecoutez, Jacques Hazebrouck, Responsable communication et Dorothée, de l'école de cirque de Bruxelles.

