La Cathédrale de Rouen en lumière : le spectacle continue !

Tous les soirs, à partir de 23h, la deuxième édition de la Cathédrale de Lumière émerveille petits et grands. Et les thématiques ne sont pas choisies au hasard! Jeanne d'Arc et l'Impressionnisme sont à l'honneur, et ça depuis le 13 juin.

Grâce à une technique innovante utilisant des images vidéos et de la 3D, des milliers de spectateurs se pressent tous les jours pour admirer l'événement.

Du 1er au 15 août, le spectacle débutera à partir de 22h30. Du 16 au 31 août il commencera à 22h, et du 1er au 21 septembre, à partir de 21h30.

Pour ceux n'ayant toujours pas pu admirer ces jeux de lumières, rendez-vous place de la Cathédrale de Rouen.