Des bonbonnes d'héroïne trouvées à Elbeuf

Il était 15h lorsque la BAC procédait à quelques contrôles rue de la Rochelle, à Elbeuf. Ils remarquent un individu près de l'immeuble Flandre. Ce dernier prend la fuite. Le contrôle des lieux est tout de suite renforcé. En contrôlant l'immeuble Flandre, les policiers découvrent un autre individu confectionnant des bonbonnes d'héroïne. L'homme est immédiatement interpellé. Ce dernier avait sur lui trois téléphones portables ainsi que 99 grammes d'héroïne.

Agé de 21 ans, l'homme avoue avoir vendu des portables pour 470€, ainsi que 50 grammes d'héroïne et cinq grammes de cocaïne, revendus trois semaines auparavant. Ayant déjà été arrêté pour trafic de stupéfiant, le mis en cause est placé en garde à vue. Il passera aujourd'hui en comparution immédiate. Il encourt jusqu'à un an de prison ferme.