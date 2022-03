Vol de quad et menace au fusil à Harfleur

Un individu âgé de 24 ans, demeurant au Havre, a porté plainte suite au vol de son quad dans son propre garage. L'événement s'est déroule à Harfleur, avenue des Côtes Blanches. Suite à cela, un homme âgé de 29 ans suspecté de ce vol aurait sorti un fusil en le braquant sur l'individu. La Brigade Anti-Criminalité intervient alors et décide de mettre en place un périmètre de sécurité. L'homme armé s'est hélas déjà enfui.

Il est interpellé un peu plus tard rue de la République et est emmené au poste de police le plus proche. Une perquisition est ensuite effectuée chez l'homme habitant à Gonfreville-l'Orcher. Un fusil de calibre 12 et un fusil à plomb sont retrouvés.

Le suspect a été mis en garde à vue. L'enquête suit son cours.