Zoom sur l'école nationale de police de Oissel

Avant l'école, le quartier Faidherbe accueillait le 71ème Régiment du Génie de l'Armée Française. Sur les neufs écoles nationales de police française, l'établissement de Oissel est le plus grand par sa superficie (66 hectares) et le second en capacité d'accueil (915 lits).

"L'école nationale de police de Oissel a la charge de faire de la formation initiale et d'assurer la formation continue", explique Dominique Druais, directeur de l'école depuis septembre 2013. En effet, la mission principale de l'école est la formation initiale des Cadets de la République, des Adjoints de Sécurité et des Gardiens de la Paix. "La formation continue concerne des policiers déjà en activité qui veulent approfondir leurs connaissances. Nous adaptons l'offre en fonction des demandes des services", précise le commissaire de police.

Les différentes formations

Les gardiens de la paix sont formés sur une année après avoir obtenu leur concours. Deux concours sont organisés chaque année. Le premier au niveau national, le second spécifique à Paris. Si les épreuves sont les mêmes, le concours parisien garantit aux futurs diplômés d'être affecté en région parisienne après leur formation

Les Adjoints de Sécurité (ADS) "sont des jeunes à qui on donne une formation accélérée de trois mois". Ils sont ensuite contractuels pendant une durée de cinq ans. Après deux ans, ils peuvent passer le concours en interne pour ensuite devenir gardiens de la paix.

Enfin, les Cadets font partie d'un dispositif issu de l'égalité des chances. "Cela concerne des jeunes en échec scolaire ou social". Ils sont préparés au concours de gardien de la paix pendant une année et alterne entre l'école et un lycée. "Si tous ne passe pas le concours, le taux de réussite s'élève à 40%. S'il rate le concours de gardien de la paix, nous leur offront la possibilité de devenir ADS", détaille Dominique Druais.

Ce vendredi, l'école organise une cérémonie pour la sortie d'une promotion. Une cérémonie prise très à coeur, à laquelle le préfet devrait participé.