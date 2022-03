Samedi, à 14h participez aux olympiades suivi d'un repas et d'un bal sur la place avec les pompiers de Courtomer. Dimanche, grande brocante dés le levé du jour, toute la journée possibilité de se restaurer sur place, fête foraine et jeux de boules. Au programme également, une messe, une cérémonie au monument aux morts, la fanfare Chapelloise avec des véhicules militaires. Un week-end qui se clôturera par une retraite aux flambeaux et un grand feu d'artifice.



L'entrée est gratuite.



Ecoutez, Monique Bracke, Maire de Courtomer.

Courtomer fait la fête ce week-end Impossible de lire le son.