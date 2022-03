Jeannette : et si la solution se trouvait dans le financement participatif ?

Georges Viana, principal candidat au rachat de la société plus que centenaire, connue et reconnue pour ses madeleines, a fait savoir aujourd'hui qu'il n'excluait pas de faire appel au financement participatif pour sauver Jeannette.

L'homme a notamment indiqué avoir reçu énormément de soutien et de promesses de dons ces derniers jours. "J’ai reçu des dizaines de messages de personnes physiques et morales me demandant de continuer le combat pour sauver Jeannette et ses emplois, et éviter que la marque et son outil de production ne soient pillés", explique-t-il.