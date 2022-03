Rouen : Un travail d'orfèvre au Jardin des plantes!

Après 300 heures de travail, qui équivaut à peu près de 3 à 4 mois de travail intensif, la tâche fut rude pour Sébastien Braillard, responsable des espaces verts du Petit-Quevilly. Encadré par une équipe de 15 agents le travail effectué au jardin des Plantes a porté ses fruits.

Deux sculptures végétales sont actuellement exposées au grand public. On peut y voir une main géante faisant plus de deux mètres de hauteur. Une oeuvre mettant en relief toute la beauté du lieu. Comme le précise Sébastien Braillard ce projet date de cette année et la crea a collaborée à cela. Mettant an avant la thématique du "toucher" cette pièce végétale est une "réalisation technique compliquée", confirme le chef de projet. "Une difficultée liée à la soudure" rajoute ce dernier.

la création de cette maquette géante a été réalisée en plusieurs étapes, et Sébastien braillard ne cache pas sa joie de voir son travail exposé aux yeux du public.

Ouvert de 8h30 à 19h45 le Jardin des Plantes continue à étonner avec des décors tous plus surprenants les uns que les autres.