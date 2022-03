Sortir en région : vendredi 1er août

Traditions

Ce week-end se tient la fête européenne de la chasse et de la pêche à Carrouges pour la 22ème édition. Au programme : animations concours, spectacles. Rendez-vous samedi et dimanche dans le parc du prestigieux château de Carrouges.

Cirque

La compagnie Borsberg fait escale dans la région pendant les vacances d'été. Au programme 2h de spectacle sous le chapiteau du 1er Cirque de Normandie avec Tendance Ouest. Prochaine représentation ce soir à 20h00 et demain à 15h00 au Molay Littry sur la place du marché. Comptez entre 10 et 15 euros, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 2 ans.

Sport

Demain participez aux Olympiades à Courtomer dès 14h00 Tout un après-midi pour tester vos capacités physiques avant le repas des G.I. À 19h00 et le bal sur la place avec les pompiers. Dimanche une grande brocante toute la journée avec restauration, fête foraine et jeux de boules.

Cyclisme

Ce week-end c’est reparti pour un nouveau tour de roue ! La Poly-Normande fait vibrer le petit bourg de Saint Martin de Landelles ce dimanche. La course cycliste du sud manche depuis Avranches pour 11 tours et 169,5km avec Tendance Ouest. Emission spéciale pour vivre les coulisse de l'évènement demain matin entre 9h et 12h00.

Adrénaline et spectacle

Dimanche c'est le 24ème anniversaire de l'équipe AJ Hackett Normandy au viaduc de la Souleuvre, pour l'occasion assistez aux sauts délires avec des vélo, des planches à voile et pleins de surprises. Rendez-vous à partir de 14h00 à la Ferrière-Harrang.