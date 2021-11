La plus importante manifestation de Basse-Normandie se déroulait à Caen en fin de matinée. Il y avait en effet entre 25000 et 30000 manifestants dans les rues selon la police et comme d'habitude plus pour les syndicats.

Le cortège a été rejoint par de nombreux lycéens et jeunes qui brandissaient des pancartes comme "Retraites à 60 ans, emplois pour les jeunes" ou encore "Lycéens contre la réforme des retraites".