Sortir en région : mercredi 30 juillet

Festival

C'est l'un des principaux temps fort de l'été, le festival A fond la cale démarre demain à Saint Martin de Bréhal. Véritable Carnaval de la mer, quel est le programme des festivités. La 15ème édition c'est jusqu'à dimanche, toutes les infos à retrouver sur www.ville-brehal.fr

Opération Tickets sports

Le Service des Sports de la ville d’Argentan propose aux jeunes de 6 à 18 ans de nombreuses activités pendant tout l’été. Ils choisissent chaque jour, leurs activités sportives dans le cadre du « Sport à la carte » de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 pour les 6/10 ans et de 14h00 à 15h30 pour les 10/18 ans. Ils peuvent faire des sorties KAYAK ou le Brevet de 50M est obligatoire, de l'accrobranches ou s'amuser avec le laser quest. Pour les inscriptions contactez le service des sports de la ville au 02 33 67 11 01.

L'histoire au cinéma

Ce jeudi soir, assistez à la projection du film documentaire « Manche 1944, Thank you Americans » de Dominique Forget dans la cour de la Halle au blé à Granville. Un montage de 60 min composé de nouveaux films d’archives américains bruts,restés inédits, et enrichis de films d’actualités.

Un pied dans le passé en famille

Jusqu'à samedi emmenez vous enfants au Paléospace de Villers pour leur faire découvrir la visite guidée « Odyssée Jurassique ». Un retour dans l'histoire ou la terre était peuplée de dinosaures et qu'une mer chaude couvrait la Normandie où abondaient les féroces reptiles marins… Un moment vivant et enrichissant pour petits et grands ! Ça démarre à 14h30 et vous coûte entre 7,50 euros et 10,50 euros.