Coupe de la Ligue: Le SM Caen bat Arles Avignon 1 à 0

Il y avait peu de spectateurs hier soir dans les tribunes du parc des sports d'Arles Avignon pour encourager l'équipe locale. En effet, seuls 800 spectateurs avait fait le déplacement pour assister à la victoire du Stade Malherbe 1 à 0.



Un match mené par les joueurs de Franck Dumas qui n'ont validé leur passage en huitième de finale qu'au bout de la 76ème minute par un but de Kandia Traoré. C'était le premier but de Traoré cette saison.



Franck Dumas s'est dit à la fin de la rencontre satisfait par le travail effectué par ses joueurs. Prochaine étape pour Malherbe, la rencontre de samedi soir face aux Girondins de Bordeaux qui ont eux aussi remporté leur match hier soir contre Nancy 2 à 0.



Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de la Ligue aura lieu le 28 septembre prochain à Paris pour des rencontres les 26 et 27 octobre prochain.



Retrouvez dès maintenant le résumé du match proposé par DailyMotion et FranceTélévisions.



