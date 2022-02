Tentative d'homicide à Maromme

Dans la nuit du samedi 26 juillet, vers 2h30 du matin, un homme né en 1990 reçoit deux coups de couteaux par un de ses amis. Les événements se sont déroulés dans le quartier de la Maine à Maromme. La victime était originaire de Montville.

Les trois passagers du véhicule s'étaient disputés. Le conducteur âgé de 29 ans se retourne et poignarde le passager arrière ; l'autre passager, témoin des faits a pu témoigner. Le mis en cause s'enfuit puis se rend à 16h30 à l'Hôtel de Police. Ce dernier a été mis immédiatement en garde à vue. Une enquête est en cours afin d'en savoir plus sur ce qui a provoqué la tentative d'homicide.