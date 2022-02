Sortir en région : mardi 29 juillet

Sortie circassienne

Le 1er cirque de Normandie fait escale au parc urbain de Saint Vigor le Grand en fin d'après-midi pour une représentation qui débute à 18h00. Ils restent sur place jusqu'à demain avec un deuxième spectacle à 15h00.

Shopping

Profitez de ce dernier mardi de soldes pour aller faire le plein de bonnes affaires chez vos commerçants, profiter desderniers rabais ensuite il faudra attendre jusqu'au mois de janvier 2015.

Contemplez la nature

Le Parc naturel régional du Perche vous propose une balade en soirée sur différents sites naturels de la Ferté-Vidame, vous entrez dans la forêt et et les prairies humides, les bassins et le parc du château.Vous pourrez également partager un dîner-pique-nique. Rendez-vous au rond victoire à La Ferté-Vidame avant 19h00.

Visite touristique

Optez pour une balade touristique à Courseulles, un petit train touristique sillonne la ville à travers différents sites de la côte. Vous allez sur la digue, autour des parcs à huîtres, près du centre Juno Beach ou encore le château. C'est une balade 45 min qui vous coûte entre 3 et 6 euros. Les départs s'effectuent entre 11h et 18h00 tous les jours de l'été place de Gaulle.

Spectacle en plein air

Le site de saut de Normandie célèbre son anniversaire au mois d’août : ce dimanche pour ses 24 ans ce sont des sauts délires, de la musique et l’occasion d’assister à un show de sauts extraordinaires exécutés par des professionnels.Rendez-vous dès 16h00 à la Ferrière Harrang. L'équipe Aj Hackett Normandy vous accueille tout l'été pour profiter des activités à sensations du viaduc.