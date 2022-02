Bien s'informer sur la qualité des eaux de baignade

L'an dernier, sur les 3.300 sites, en eau douce et en eau de mer, contrôlés par le ministère chargé de la Santé, 88% ont été classés d'excellente ou de bonne qualité. Seuls 116 lieux ont présenté une qualité insuffisante, soit 3,1% des sites analysés.

Pour savoir si ces endroits ouverts aux baigneurs ne révèlent toujours pas de danger, le ministère propose un site internet, mis à jour en temps réel toute la saison estivale, http://baignades.sante.gouv.fr.

Sur ce portail, les voyageurs peuvent rechercher la qualité de l'eau de leur lieu de vacances et retrouver un historique des années précédentes. Le site internet fournit aussi des recommandations sur les conduites à observer près des plans d'eau et sous le soleil mais aussi des informations sur les bactéries pouvant polluer la mer ou les rivières et présenter un risque pour la santé.

Les eaux accessibles aux vacanciers sont contrôlées au moins une fois par mois par les autorités compétentes. Durant l'été 2013, 3.331 points de contrôle (1.297 en eaux douces et 2.034 en eaux de mer) répartis sur 1.690 communes, de 94 départements de la métropole et d'outre-mer, ont fait l'objet de 33.615 prélèvements, soit plus de 66.000 analyses microbiologiques.