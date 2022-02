Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 26 et 27 juillet

MANCHE

Samedi et dimanche, le rendez-vous est donné à Granville pour assister au tour aérien et à la fête de l'aérodrome. Samedi, de 10h à 13h arrivée des jeunes pilotes, soit 50 participants. Dès 14h ouverture du forum des métiers aéronautiques. Dimanche, de 10h à 20h exposition statique d’avions anciens et de construction amateur. Présentation en vol d’avions anciens, démonstrations de voltige aérienne, baptême de l’air, avion et ULM. L'entrée est gratuite.



En partenariat avec le Maunakéa Skim Club, le viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à la tournée du Crédit Agricole Summer Tour 2014. Prochaine date ce samedi à Barneville Carteret. A la clé des tablettes tactiles, des coffrets cadeaux ou encore des places pour tester une activité avec AJ Hackett Normandy au viaduc de la Souleuvre. Toutes les dates-étapes sur www.ca-normandie.fr



Ce dimanche, c'est le 3ème motocross de Gouville sur mer. 5 catégories de courses vous seront présentées, dès 8h30 chaque catégorie effectue deux entrainements et dès la fin de matinée les courses officielles commencent. Pour ceux et celles qui souhaitent y assiter l'entrée est gratuite.



Périers fête sa libération ce dimanche avec un grand spectacle son et lumière sur la place de l’hôtel de ville à partir de 22h30, l'entrée gratuite.



Jusqu'à samedi, près de 300 exposants sont présents dans le centre-ville de Cherbourg pour la grande braderie. Ce dimanche, un vide-greniers est organisé par l'Union Cherbourg Commerces de 9h à 18h autour de la place centrale. L'occasion de faire de bonnes affaires ce week-end à Cherbourg.



CALVADOS

Assistez à la deuxième édition de l'extrême show de Saint-Rémy-sur-Orne qui s'étale sur deux jours en Suisse Normande. C'est une grande manifestation moto avec des performances hors du commun dont des acrobaties en tout genre avec la présence du pilote Kawasaki, 5ème du championnat d'Europe en Pologne : Guillaume Gleyo. Samedi ça se passe en nocturne de 18h à 23h et dimanche de 11h à 18h dans la zone artisanale.



Tout cet été participez à la 26ème édition du festival Sable Show à Villers sur Mer. Au programme retrouvez 14 concerts au bord de la mer avec une programmation familiale et éclectique. C'est gratuit rendez-vous sur www.villers-sur-mer.fr pour retrouver les détails de la programmation.



Le cirque Borsberg fait escale dans la région pendant les vacances d'été. Au programme 2h de spectacle sous le chapiteau du 1er Cirque de Normandie avec Tendance Ouest. Prochaine représentation ce samedi à 18h et ce dimanche à 15h à Saint Aubin-sur-Mer près de l'église. Comptez entre 10 et 15 euros l'entrée, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 2 ans.



ORNE



Samedi et dimanche, c'est la fête des Potiers à Moulins-la-Marche avec Tendance Ouest. Quatre maîtres potiers céramistes portugais ont répondu présents en plus d'une cinquantaine de céramistes venant de toute la France. Ce samedi il y a aussi le spectacle «les lézards des rues» et un feu d'artifice dans la soirée. L'entrée à la fête est gratuite.



Bien connu des normands et groupe phare de la région, Norka est en concert à l'Aigle dans le cadre de dimanche sous les platanes ce dimanche. Début du concert à 17h30 sous les platanes, rue Marcel Guiet (derrière l'école Mazeline). En cas de pluie, repli à la salle de Verdun. L'entrée est gratuite.