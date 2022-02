Un jeu vidéo pour jouer de la guitare en 60 jours !

Branchez votre guitare à votre console ou à votre ordinateur grâce à l'adaptateur prévu à cet effet fourni avec le jeu et vous voilà fin prêt : vous pouvez faire votre choix parmi 65 chansons à la difficulté variable et 85 leçons pour développer votre maîtrise technique.

Parmi les morceaux proposés, on retrouve des classiques comme "Bohemian Rhapsody" de Queen, "Paint It Black" des Rolling Stones, ou "The Spirit of the Radio" de Rush, mais aussi des titres plus modernes comme ceux du duo japonais B'z, des rockeurs anglais de Muse, du groupe canadien Moonster Truck, des indépendants américains The Shins et du groupe de rock multigenre Paramore.

Il est également possible d'importer des morceaux du premier "Rocksmith", sorti en 2011, ou de saisir des titres supplémentaires au fur et à mesure qu'ils sont rendus disponibles pour cette seconde édition. Vous deviendrez un guitariste accompli en un rien de temps.

Site officiel : rocksmith.com

Plateformes : Mac, PC, PlayStation 3, Xbox 360