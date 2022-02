Les trésors d'Etretat

Entre ses deux arches millénaires, l’ancien port d’échouage est aujourd’hui un lieu de prédilection pour un florilège d’ativités nautiques : canöé, kayak, planche à voile ou catamaran. Les marcheurs pourront emprunter le sentier des douaniers et rejoindre la fameuse falaise d’aval où se dresse le monument dédié aux audacieux aviateurs Nungesser et Coli, disparus en mer en 1927. Le sommet qui offre une vue imprenable sur l’aiguille, abrite également un musée gratuit qui évoque la naissance de la station balnéaire. C’est cette aiguille qui inspira à Maurice Leblanc un épisode des aventures d’Arsène lupin. Le clos lupin, l’ancienne maison de l’auteur est d’ailleurs aujourd’hui transformée en un parcours son et lumière qui vous emmène sur les traces du gentleman cambrioleur.



Pratique : Office de Tourisme : 02 35 27 05 21. www.etretat.net