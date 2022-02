Seine Maritime à croquer

Terre de culture et terre de patrimoine, la Seine-Maritime séduit par ses paysages vallonnés en pays de Bray, la douceur de son climat en boucle de Seine et la beauté du pays de Caux constellé de pigeonniers et de clos masures. S’achevant sur la côte en d’abruptes falaises, la Seine-Maritime conserve une vaste couverture forestière et fait de la nature son premier atout. En plus des nombreux GR, la voie verte - ligne ferroviaire désaffectée - est le paradis des randonneurs.

Réputée pour ses productions fromagères, telles que le Neufchâtel, c’est aussi le grenier de la Normandie, grâce à ses productions céréalières et au rendement de ses vergers. Des fermes et distilleries s’ouvrent d’ailleurs au public pour faire découvrir leur savoir-faire. Quant aux us et coutumes des normands, le château de Martainville nous en livre un bon aperçu grâce à ses collections de meubles anciens.

Premier territoire concédé aux Vikings en 911 à la suite de la signature du traité de St Clair sur Epte, la Seine-Maritime conserve le souvenir de ses envahisseurs à travers sa toponymie mais aussi grâce à des vestiges de l’époque du duché de normandie : des ruines d’Arques la Bataille, aux abbayes du val de Seine reconstruites après l’invasion viking ; St Wandrille, Jumièges et Boscherville. La côte recelle de joyaux, entre le circuit des moulins de la Veule ou les jardins à l’anglaise du parc des moutiers à Varengeville. À deux pas, Dieppe reste un port de pêche où il fait bon déguster des moules près du puits salé au cœur de la ville du 17e.

Pratique : Plus d’idées sur www.seine-maritime-tourisme.com