Les chauve-souris de Jumièges

En amont de la nuit de la chauve-souris, événement organisé à l’échelle européenne pour faire connaître ces animaux, l’abbaye de Jumièges ouvre ses portes pour une visite originale. “On connaît l’existence d’une colonie dans un souterrain de l’abbaye depuis plus de 100 ans. Cette colonie est exceptionnelle par sa longévité et par le nombre d’individus qu’elle accueille”. Aujourd’hui deux espèces cohabitent soient 1 000 murins à oreilles échancrées et 35 grands rhinolophes. “C’est la meilleure période pour les observer car les mères mettent bas entre fin juin et début juillet, et allaitent donc les petits actuellement”. Un appareil à ultrason permettra de rendre audible leur cris d’écholocation.



Pratique : Vendredi 25 juillet à 21 h. Abbaye de Jumièges. Gratuit. Réservations au 02 32 81 68 70