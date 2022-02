Will Ferrell sera honoré au festival de Deauville

Acteur dans "Anchorman", "Very Bad Cop" ou encore "Frangins malgré eux", Will Ferrell sera récompensé en tant que "roi de la comédie américaine" lors du festival international du film américain de Deauville.

Son directeur, Bruno Barde, considère Will Ferrell comme étant un acteur "décapant, corrosif, parodique, hors-cadre, il est tout cela et plus encore, pour le plaisir de tous", et l'a comparé à d'autres rois de la comédie US tels que Jerry Lewis et Peter Sellers.

Travaillant actuellement sur le film "Get Hard", dont la sortie américaine est prévue le 27 mars 2015, Will Ferrell devrait adapter également la série "Manimal" des années 1980 au cinéma, en tant que producteur et avec son acolyte Adam McKay.

Lors de cette 40e édition, le festival de Deauville décernera également un prix spécial à James Cameron, et rendra hommage à John McTiernan, le réalisateur qui a su maîtriser l'art des effets spéciaux avant l'ère du tout numérique dans "Predator" ou encore "Die Hard".