Sorbon : "cette année on est plus costaud"

Depuis le début de la saison, vous avez joué dans l'axe, mais aussi dans les couloirs. Quel reste votre poste de prédilection ?











Parlons de la relance justement. C'est probablement l'un des secteurs du jeu dans lequel vous avez le plus progressé ces dernières années...

Mon poste de prédilection, c'est dans l'axe. Latéral gauche comme j'ai pu le faire à Lorient, c'est un peu plus compliqué pour moi. Il faut se mettre dans le match tout de suite avec une prise de repères rapide. Au niveau de la relance par exemple, c'est différent, mais à l'entraînement ça m'arrive d'aller à gauche. De toutes manières, ma priorité ça reste de défendre. En un contre un ou dans un autre secteur, je dois gagner mes duels.

La relance ça reste l'un des domaines dans lequel je dois travailler énormément. On se doit d'être propre depuis l'arrière car c'est à partir de nous que le jeu s'accèlère, surtout à Caen dans une équipe qui aime jouer au ballon. La dessus, la confiance joue beaucoup. Dans le jeu long, ça compte beaucoup. Bien relancer ça vient plus facilement avec la confiance



A Auxerre, votre entente avait été convaincante avec Branko Lazarevic dans l'axe. Pourquoi avoir changé au match suivant ?

On ne sait jamais à l'avance si on va jouer. Ca nous permet de nous préparer jusqu'à une heure et demi avant le match. Le jour du match, on fait la préparation pour être prêt. Après ce sont des choix de coach. A Lorient, Grégory Tafforeau était absent à cause d'une blessure, donc le coach a décidé que je le remplaçais dans le Couloir. C'était une occasion de montrer que je peux jouer à ce poste.

Et quand vous évoluez dans l'axe, vous préférez jouer avec Thomas Heurtaux ou Grégory Leca ?

Y a pas de préférence. J'apprécie les deux, ils ont des qualités différentes. Si je joue avec l'un ou l'autre, on ne va pas forcément jouer de la même manière. On connait Grégory Leca pour sa qualité d'anticipation, de placement et de relance, Thomas Heurtaux pour sa combativité et sa qualité dans les duels. Il est très costaud. Ce sont deux joueurs différents.





Comment vous sentez-vous après six matchs de championnat et dans quels secteurs du jeu pouvez-vous le plus progresser ?



Pour l'instant ca va, je suis plutôt satisfait de la manière dont je joue, je me sens bien physiquement mais je pense que je peux encore apporter beaucoup plus. Pour ce qui est de la progression, tous les domaines restent à travailler, que se soit dans la relance qui est la priorité, dans les duels, dans le jeu aérien... Il faut être costaud, ne jamais oublier les physique pour éviter les blessures. Et ça se travaille à la musculation.





Quelles sont les armes de Malherbe en ce début de saison ?

Tout nous sourit donc tout va bien. Il y a un bon mélange de cadres et de jeunes qui veulent tout casser. On a travaillé pour obtenir de bons résultats. On a su respecter certaines consignes. Maintenant on va être attendu. Et je pense surtout que cette année, il ya une chose sur laquelle on est beaucoup plus costaud, c'est tactiquement au niveau défensif. Ca nous aide à bien défendre et à avoir une base solide.

Franck Dumas a lui aussi progressé...

Oui forcément. Ca fait cinq ans qu'il est en place. Il a eu le temps de voir ce qu'il fallait bosser. Et puis, il a un bon staff avec lui, à l'image de Patrice Garande ou en encore de Pape Fall. Avec ces deux entraîneurs on a réussi à construire quelque chose de cohérent.





