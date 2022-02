L'Assemblée nationale réunifie la Normandie.

Comme leurs collègues de toute la France, les députés Bas Normands ont voté ce projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Les députés socialistes et radicaux ont voté pour, deux député UMP Nicole Ameline et Guénahel Huet se sont abstenu comme la député écologiste Isabelle Attard. Deux autres député ont voté contre, les UMP, Philippe Gosselin et Véronique Louwagie.

Un vote salué par Stéphane Travert, député PS de la Manche et Philippe Duron, député Ps du Calvados.

Vote solennel sur le PjL délimitation des régions. La réunification Normande est aujourd'hui réalité. Au travail au service du territoire.

— STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) 23 Juillet 2014

#Caen @AssembleeNat vient de voter la loi délimitant les Régions par 261 voix pour et 205 contre. La Normandie s'écrit au singulier.

— Philippe Duron (@PhilippeDuron) 23 Juillet 2014