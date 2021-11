Quatre Caennais condamnés

Leurs personnalités sont différentes mais tous ont un point commun : ils sont récidivistes.

A 21 ans, Tiffanie Lebreton vient de commencer une désintoxication à l'héroïne. Pourtant, vendredi 10 septembre, la jeune femme “dépanne” Nicolas, 29 ans, ancien héroïnomane qu'elle a rencontré en discothèque, de 50 grammes de cannabis. Dans un café, elle lui tend un paquet de cigarettes contenant le produit stupéfiant. Nicolas est immédiatement interpellé alors qu'il quitte l'établissement.



Des “dépannages” qui coûtent chers

Ce dernier ne tente d'ailleurs pas de cacher la substance aux forces de l'ordre et révèle, dans la foulée, le nom de son fournisseur. Dès lors, les policiers remontent jusqu'à Mickaël Malenfant, consommateur de 32 ans, qui a, lui aussi “dépanné” Tiffanie Lebreton de 250 grammes. Peu de temps après, c'est le vendeur principal, Christian Desclos, récidiviste de 47 ans et non consommateur, qui est interpellé. Pour Nicolas, qui travaille régulièrement en intérim en tant que cuisinier, et suit une formation de chauffagiste, la peine plancher n'a pas été requise. Comparaissant libre, il a été puni de six mois d'emprisonnement entièrement assortis d'un sursis comportant une mise à l'épreuve de deux ans au cours desquels il a l'obligation de se soigner et de travailler. Tiffanie Lebreton, a elle hérité d'une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans, avec obligation de soins et de travail. Bien que se soignant, la perquisition au domicile de cette dernière a révélé de petites quantités de presque tous les produits qui circulent sur le marché, y compris 14 flacons de méthadone. Mickaël Malenfant, revendeur, a été condamné à rester en détention pour un an ferme ainsi qu' à un an de sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Christian Desclos, dénoncé comme fournisseur, a refusé de donner des indications sur son propre fournisseur. La revente comme gagne-pain lui a valu l'application de la peine plancher, soit quatre ans d'emprisonnement. Deux ans ont été assortis d'un sursis.



