Seine-Maritime : Catherine Morin-Desailly en tête de liste pour les sénatoriales 2014

En attente des sénatoriales en septembre, la liste de Catherine Morin-Desailly s'est dévoilée. Composée d'hommes et de femmes de terrain, la liste de Catherine Morin-Desailly se veut garante des équilibres territoriaux et politiques. Cet engagement servant l'intérêt collectif et non le personnel a pour slogan "La force de nos Territoires, c'est vous".

Il s'agit avant tout de réaffirmer le rôle des élus locaux et de redonner au Sénat une majorité claire et cohérente. Avec le sénateur Charles Revet en numéro deux et Agnès Canayer, adjointe au Maire du Havre en numéro trois, la liste se constitue aussi de personnalités reconnues : Pascal Martin, Virginie Lucot-Avril, Patrick Chauvet, Virginie Carolo-Lutrot et Jean-François Bloc. A suivre en septembre !