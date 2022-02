Carambolage sur l'A84 : onze véhicules impliqués, trois blessés

L'accident s'est déroulé peu avant 10h ce matin sur la commune des Loges, à la frontière entre le territoire de la Manche et du Calvados : une voiture en a percuté une autre, qui à son tour est entré en collision avec une troisième... Résultat, onze véhicules impliqués dans le carambolage. A l'intérieur, 24 personnes dont huit enfants. Fort heureusement, le bilan n'est pas trop lourd : seuls trois blessés légers sont à déplorer, trois adultes. L'un d'entre eux, bloqué dans l'habitacle, a dû être désincarcéré de sa voiture.

On comptait suite à l'accident six kilomètres de bouchons ce matin sur le secteur. L'autoroute A84 a fermé ses accès dans le sens Rennes-Caen, entre l'échangeur 41 "St Martin des Besaces" et l' échangeur 40 "Coulvain". Elle devrait être rouverte d'ici 13h, a déclaré la Direction inter-régionale des routes nord ouest. Une déviation a bien sûr été mise en place.