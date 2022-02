Sortie cinéma : Planes 2

La conséquence pour lui est tragique : il ne peut plus participer à une course, car il doit ménager son moteur. Pour venir en aide à ses amis, dont la piste d’atterrissage vient d’être fermée, faute de sécurité contre le feu, il décide de devenir pompier du ciel, et part faire son apprentissage.

Dans cette suite d’un film, sorti il y a quelques mois à peine, qui reprenait l’idée de “Cars” pour la transférer sur les avions, les auteurs ont mis la barre un peu plus haut, en signant une œuvre ambitieuse, véritable hommage aux soldats du feu. Le petit héros, qui redevient un simple avion en formation, se démène, sous la houlette de ses professeurs, pour apprendre les rudiments du métier de pompier.

Traversé par un humour réjouissant, cet excellent film montre quelques scènes spectaculaires d’incendies, avec le combat acharné des pompiers pour conscrire un feu. Mené à un rythme soutenu, avec des dessins très agréables et des couleurs vives, ce film met en valeur le courage et l’esprit de solidarité des soldats du feu. C’est dire si, non seulement il plaira aux enfants, mais, surtout, s’il leur apprendra les dessous d’un métier, certes à risques, mais indispensable et valorisant.

Quant aux adultes, ils prendront beaucoup de plaisir à suivre les aventures de ce petit avion pas comme les autres.