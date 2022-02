Deuxième test pour l'US Avranches

Après deux premiers matchs plutôt intéressants et deux victoire face au Stade Brestois, écurie de Ligue 2 et à Pontivy, formation de CFA. L'Us Avranches continue sa préparation, ce mercredi soir à Dives, face à Quevilly, club de CFA et ancienne formation de national.