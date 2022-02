Lorde se fait remixer par Diplo de Major Lazer

Après avoir posté un teaser du remix en mai dernier, l'artiste pop Lorde a maintenant sorti la révision du producteur Diplo de son morceau "Tennis Court", qu'il a baptisée le "André Agassi Remix". La version de Diplo fait suite à un précédent remix de Flume, bien reçu par la critique.

"Diplo a de l'énergie à revendre et il rajoute des synthés et des percussions à l'impeccable production pop de Lorde", écrit Pigeons and Planes.

Consequence of Sound dit du remix qu'il "offre une version intéressante de la balade électro : en trafiquant la vitesse et la tonalité, et en ajoutant quelques synthés chantants, Diplo a transformé ce tube fun et entraînant en un titre parfait pour les dancefloors crasseux."

Écouter "Tennis Court (Diplo's Andre Agassi Remix)" : soundcloud.com/diplo/lorde-tennis-court-diplos-andrew-agassi-remix