L'aéroport de Carpiquet a son "Hall of fame"

A un mois de la grand-messe des Jeux équestres, le tarmac de l’aéroport de Caen-Carpiquet accueillait ce lundi 21 juillet plusieurs représentants de l’entreprise internationale Alltech, principal sponsor de l’événement. Comme le Prince Edouard la semaine précédente, ces illustres visiteurs font partie de ceux qui peuvent faire la demande d’un traitement particulier. “Cette clientèle d’affaire, ou d’officiels, est davantage habituée à atterrir dans des aéroports haut de gamme, comme Le Bourget ou Cannes, que dans de petits aéroports comme le nôtre”, constate Maryline Haize-Hagron, qui dirige l’aéroport. Alors quand leur chef de protocole découvre le salon d’honneur qui leur est réservé, la surprise est toujours au rendez-vous : depuis le mois de mai, la structure a en effet réaménagé en conséquence plusieurs dizaines de mètres carrés à l’écart des passagers pour pouvoir répondre aux desiderata de ces VIP.

"Tout est toujours prêt"

Un intérieur sobre et simple, lumineux, élégant. Sur le mur, une vingtaine de photos témoignent des prédécesseurs : le Dalaï-Lama, Jacques Chirac ou Robert De Niro. “Ces clients ne préviennent pas toujours à l’avance de leur arrivée, alors tout est toujours prêt pour les accueillir.” La presse du jour attend, posée sur une table basse impeccable. Plusieurs canapés et fauteuils leur permettent d’attendre confortablement leur vol, et des boissons sont toujours à disposition. L’aéroport a aussi troqué sa vieille auto contre un mini-van à vitres fumées, pour franchir les quelques centaines de mètres qui les séparent de leur avion. Du défilé de personnalités autour du 6 juin aux Jeux équestres, bientôt les quatre murs seront recouverts de portraits !