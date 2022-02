Algues vertes en Normandie : le Conseil général fait une "mise au point"

Après la Bretagne, les algues vertes sont-elles arrivées en Normandie ? Plusieurs médias se sont émus de l'arrivée de ces spécimens sur nos plages, craignant par exemple la fuite des touristes. Devant la rumeur de plus en plus présente, le Conseil général du Calvados est monté au créneau aujourd'hui, en publiant un communiqué. Une "mise au point", présente l'institution, qui s'estime être "l'un des seuls à disposer d'éléments scientifiques fiables". Le Conseil général indique ainsi que les algues trouvées sur nos côtes sont très différentes de celles de Bretagne, jugées nocives, et précise qu'aucune augmentation n'a été constatée depuis 2008.