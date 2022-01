L’association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR déplie bagage les 14, 15 et 16 Juillet prochains, à la plage de Montmartin-sur-mer pour la 19ème édition de son festival d’été. Cette année encore, le festival proposera une programmation atypique avec la mise en avant de la scène régionale mais aussi des découvertes nationales et internationales sans oublier quelques têtes d’affiches telles que PUBLIC ENEMY, MORIARTY, !!! (CHK CHK CHK), BALKAN BEAT BOX ou bien encore TERRAKOTA. En plus d’offrir une programmation internationale et colorée, le festival peut se flatter d’être précurseur dans sa démarche éco-responsable et éco-citoyenne, notamment par l’animation d’une 4ème scène écolo « Bulle d’Eau Z’Air ». CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR, reconnu par les institutions compétentes, est devenu un évènement majeur en Normandie. Plus d'infos sur : www.chaufferdanslanoirceur.org