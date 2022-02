Mes souliers sont rouges c'est le groupe incontournable de la scène régionale. Composé des 4 membres fondateurs Jimi, François, Michel, Manu et Jacques, ce groupe nous transporte le voyage musical au Québec, en Irlande et en Louisiane. C'est un retour aux sources parfait et qui marque le succès de groupe dans les années 1990.

Retrouvez le groupe phare de Normandie en concert ce samedi 26 juillet salle de l'Archipel à Granville. Tarif 18€.