Natation : cinq Caennais au championnat de France

Cinq nageurs représenteront le club : Suzy Helaine, Alicia Serrand Brixtel, Joseph Aubert, Alexis Bruchon et Nicolas Wille. Le niveau sera relevé au cours de cette compétition qui regroupe tous les meilleurs nageurs français sauf les internationaux en préparation pour les championnats d’Europe.

Alicia Serrand-Brixtel, transfert du SFO Courbevoie revient à Caen pour finir sa saison. Finaliste A lors des championnats de France Elite sur 100 papillon, cette dernière à toutes les capacité d’accéder au podium. Elle cherchera également à réaliser les minima lui permettant d’être de série Elite la saison prochaine.

Nicolas Wille cherchera à confirmer sa bonne saison en battant un record personnel sur une finale B voire une finale A sur 200 NL et pourquoi pas sur 100 NL. Ce dernier vient d’apprendre sa sélection aux stages fédéraux de la saison prochaine organisés par le FFN dans le cadre de son action « Génération Natation – Objectif Tokyo ». Cette nouvelle est donc une motivation supplémentaire pour briller lors de ces championnats.

Pour Alexis Bruchon et Suzy Helaine l’objectif sera de finir cette saison avec de nouveaux records personnels et tenter d’intégrer des finales B respectivement sur 50 brasse et 50 dos. Joseph Aubert gouttera pour la première fois à ces championnats au niveau relevé.