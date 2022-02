Festival Art Sonic : Plus de 12 000 festivaliers au rendez-vous !

La festival Art Sonic à Briouze a une nouvelle fois tenu sa promesse : celle d'une programmation originale, atypique et d'un plateau exigeant au plus grand bonheur des festivaliers. Malgré les quelques gouttes, le public s'est donné rendez-vous pour le plus important rendez-vous dédidé aux musiques actuelles dans l'Orne. Et pour cause, les performances se sont enchaînées avec un plateau d'artiste très performant en live. Soulignons, Soulfly, Biga Ranx, Dub Inc, Giedré, Tagada Jones, Acid Arab, The Nes Nation et plein d'autres.

Un bon cru pour cette année 2014 et de très bonne augure pour l'année prochaine qui fêtera les 20 ans du festival ! (dejà)