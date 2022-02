Notre sélection des programmes TV du 21 au 27 juillet

Lundi 21 juillet "La traversée de Paris"à 20h50 sur TMC

Pour survivre sous l'Occupation à Paris, en 1943, Marcel Martin transporte de la viande pour le marché noir et s'associe bientôt au mystérieux Grandgil. L'acheminement d'un cochon d'un bout à l'autre de la ville s'avérera bientôt être une aventure des plus périlleuses. Portée par Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès, cette comédie dramatique de Claude Autant-Lara fait partie des films cultes.

Mardi 22 juillet "Sos Tabatha"à 15h30 sur 6ter

La styliste capillaire Tabatha revient sur 6ter avec une saison inédite pour remettre des salons de coiffure au fond du gouffre sur les rails.

Mercredi 23 juillet "Zone Interdite - Vacances bling-bling : un été pour tout flamber" à 20h50 sur M6

Le magazine d'investigation s'invite sur la côte d'Azur où la démesure s'invite chaque été.

Jeudi 24 juillet "Palmashow spécial parodies télé" à 20h50 sur D8

Les deux humoristes de D8 Grégoire Ludig et David Marsais proposent un best-of de leurs meilleures parodies d'émissions télé. Au programme, "L'Amour est dans le champ", "This is the Voice", "Francky le grand frère" ou encore "Direct Pékin".

Vendredi 25 juillet "Séduis-moi... Si tu peux !" à 17h50 sur W9

Jérôme Anthony est de retour cet été avec une deuxième saison du jeu de dating. Le principe : 1 célibataire est présenté à jeunes femmes qui peuvent buzzer à tout moment si elles ne sont pas intéressées. Le candidat doit donc être convaincant s'il veut repartir avec l'élue de son cœur.

Samedi 26 juillet "Les 12 coups de soleil" à 20h50 sur TF1

Diffusé habituellement à l'heure du déjeuner, Jean-Luc Reichman s'offre un prime spécial pour fêter l'été. Cette édition spéciale des"12 coups de midi" verra Benjamin Castaldi, Les Chevaliers du Fiel, Amanda Lear et Malika Ménard jouer en duo avec des candidats qui ont marqué le jeu.

Dimanche 27 juillet "Goodbye, Lenin !" à 20h50 sur Arte

Pour épargner à sa communiste de mère le choc de la chute du Mur de Berlin après plusieurs mois dans le coma, Alex continue de lui faire croire que rien n'a changé. Signé Wolfgang Becker, ce film allemand sorti en 2003 a été de nombreuses fois récompensés.