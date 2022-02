La ministre Laurence Rossignol se déplace à Rouen

Après une rencontre et une discussion avec des femmes victimes de violences, la ministre s'est entretenue avec les acteurs de la PAVIF. Cette organisation s'articule autour de l'accueil, de l'accompagnement et de l'orientation des femmes victimes de violences. Affirmant tout le caractère exceptionnel de ce réseau associatif, la ministre a félicité "le travail remarquable" fourni par tous les acteurs concernés et par la ministre des Droits de la Femme Najat Vallaud-Belkacem.

La ministre a insisté sur l'importance du projet mené pa le PAVIF: "Plus le sujet est visible, plus il y a d'aide". Les acteurs de ce projet ont quant à eux préciser le désir de vouloir développer cette initiative sur l'ensemble du territoire. Entourés de professionnels, ce pôle mutualisant des compétences pluridisciplinaires est largement soutenu par la ministre.