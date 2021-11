Une oasis équestre près de la ville, chevaux,

Si le terrain appartient à la municipalité caennaise, il est situé sur la commune de Saint-Contest. Les 400 licences des membres du club et le loyer des chevaux appartenant à une vingtaine de propriétaires composent l'essentiel des ressources du centre. A l'heure où l'automne chevauche l'été, les activités poursuivent une course ascendante avec la reprise des ateliers pour les cavaliers confirmés, mais aussi pour le grand public. Et la palette est large : obstacle, dressage, horseball, promenade, poney-club...

La SHUC bénéficie d'installations compétitives dont un manège de taille olympique et deux carrières pour l'obstacle qui lui permettent d'être le théâtre régulier de concours officiels.

Quatre-vingts équidés peuplent cet endroit champêtre, dont la bonne image est telle que la Police y fait résider trois de ses chevaux. Une réputation dont témoignent les nombreux moniteurs formés à la SHUC et qui exercent aujourd'hui dans d'autres centres hippiques de la région.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire