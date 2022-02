1 600 m2 d'un haras détruits à Saint-Pierre-des-Ifs

Le premier bâtiment, de 1 200 m2, abritait 40 tonnes de fourrage. C'est probablement ce foin qui, en s'échauffant à cause de sa fermentation, est à l'origine de l'incendie. Celui-ci s'est a priori propagé à un deuxième bâtiment, plus petit (400 m2) : une succession de 48 box à chevaux, heureusement non occupés. Peu avant minuit, les pompiers du Calvados sont appelés, et auront eu besoin de quatre lances à incendie pour venir à bout du sinistre. Ce vendredi matin, les hommes du feu sont encore sur place pour s'assurer de la bonne extinction du feu. Aucune victime n'est à signaler.