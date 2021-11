Idées sorties normandie - 22 sept

Samedi et Dimanche au Viaduc de la Souleuvre la tyrolienne géante est à seulement 10€ par personne. Vous traverserez ainsi la vallée de la Souleuvre à 100km/h sur 400m.



Retrouvez l'équipe d'AJ HACKETT Normandie jusqu'à dimanche sur l'Espace Tendance Ouest à la Foire Internationale de Caen.



Retrouvez aussi toute l'actualité de la foire sur tendanceouest.com avec de nombreuses vidéos.



Demain soir, projection du dernier film de Rachid Bouchareb "Hors-la-loi" avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem et Sami Bouajila suivie d'un débat sur les

Harkis avec le Mémorial de Caen. La soirée débute dès 20h au Café des Images - 4, square du Théâtre à Hérouville St-Clair.



Samedi et dimanche c'est le week-end du vent dans la baie du Mont St Michel à Carolles et Champeaux dans la baie du Mont St Michel, plus d'une dizaine d'activités gratuite à découvrir dont le skimboard.



Initiation avec le Team Mauna Kéa (planches et combinaisons fournies) et si les vagues viennent à manquer, pas de panique, les riders pourront s'exprimer grâce aux deux treuils mécaniques du Club Mauna Kéa. Toutes les infos sur weekendduvent.com organisé par la communauté de communes de Sartilly.



Le club de Triathlon de Coutances organise ce week-end un aquathlon où les sportifs enchainent natation et course à pied. Départ ce dimanche à 14h depuis le parc des sports de Coutances. Inscriptions et informations sur coutancestriathlon.fr





Arrivez-vous à tout comprendre sur le développement durable ? Non ? Et bien rendez-vous à l'Espace de loisirs de Collignon à Tourlaville, une grande exposition ludique, interactive vous expliquera tout de manière simple, sur l'eau, la terre, l'énergie, le recyclage et la biodiversité, c'est ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre. En ce mercredi pensez a y emmener vos enfants.

