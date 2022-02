Prolongation de l'exposition "Caen été 44, la vie continue"

Ouverte au public depuis le 21 juin, l’exposition « Caen été 44, la vie continue » relate le quotidien de la population caennaise dans l’Abbaye-aux-Hommes où plus de 8 000 personnes ont trouvé refuge en attendant la libération de la ville. Les photographies, objets et documents d’archives* témoignent de l’organisation au jour le jour des réfugiés (pouponnière, préparation de la nourriture, soins aux malades…), avec l’aide de la Croix rouge française et la Défense passive, organisme de secours créé dans le but de défendre les populations civiles sans se servir d’armes.

> Du 21 juin au 21 septembre

Hôtel de Ville – salle du scriptorium

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

Les samedis, dimanches et jours fériés, de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00

Entrée libre