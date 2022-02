La recette pour occuper votre samedi soir en Normandie

Festival :

Jusqu'à ce soir, la commune de Briouze continue de s'animer au rythme de son désormais célèbre festival : Art Sonic pour sa 19ème édition avec Tendance Ouest.

Retrouvez sur scène Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Tagada Jones et encore plein d'autres. Toutes les infos sur la programmation à retrouver sur www.festival-artsonic.com.

Dans vos clubs :

*Au Plan B c'est soirée kiss me i'm célib acte 2. Des bracelets seront mis à votre disposition afin de bien choisir : vert : célib, jaune : indécis, rouge : en couple. Et un tableau à message sera installé pour les plus timides.

*Le lancement de la tropical party au Bayokos à Alençon avec en guest le DJ parisien DJ KENNY, le meilleur du dancehall, du raggaeton, du latino et de la kizoumba pour une soirée sous les tropiques. L'entrée est offerte avant 1h00.

*Au Koncept à Lessay ne manquez pas l'élection de miss tee-shirt mouillé avec un dress code piscine / douche.

*C'est également le Krazy Life Tour aux Planches à Blonville / Mer.

*A l'Apocalypse New d'Hambye double événement avec les anniversaires du mois et l'ambiance assurée par Dj Lady Style ?

*Enfin au Green à Poilley dans le Sud Manche c'est soirée fresh C02.