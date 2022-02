Festival Art Sonic : Découvrez les horaires des concerts

La 19ème édition du festival Art Sonic se tiendra à Briouze le 18 et 19 juillet prochain avec Tendance Ouest. Les bénévoles continuent de s'activer sur le montage pour vous accueillir comme il se doit dans quelques heures maintenant. Festival populaire et familial avec encore une fois une programmation originale, travaillée et concise. Sur la scène ornaise retrouvez Soulfly Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Biga*Ranx, Mad Caddies, Tagada Jones et plein d'autres.

Découvrez dés maintenant les horaires des concerts sur cette affiche.



Pratique :



Tarifs :

En location (hors frais de location) - 1 jour : 24 € / Pass 2 jours : 39 €

Sur place - 1 jour : 28 € / Pass 2 jours : 47 €

Gratuit pour les moins de 10 ans. KartA+, Cart’@too et Chèques Culture acceptés.