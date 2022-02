A Caen, le trophée des Normands

Plus qu'une histoire de suprématie régionale, le traditionnel trophée des Normands, face au Havre, était surtout l'occasion de valider une nouvelle semaine de préparation pour les joueurs du Stade Malherbe Caen. Au final, Patrice Garande et ses hommes, ramènent de Deschaseaux, le trophée et peut-être quelques certitudes.